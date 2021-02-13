Euro
8.53
Dolar
7.04
BIST 100
1,538.44
Altın
1,821.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şişli'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin tutuklanan İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Mohammad Reza Nasırzadeh N.'nin, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmasına ilişkin görüntülere ulaşıldı.
logo
Dünya

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, aşırı sağcı Le Pen'i 'yeteri kadar İslam karşıtı olmamak'la suçladı

Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen'i "yeteri kadar İslam karşıtı olmamak"la suçladı.

Alaattin Doğru,Yusuf Özcan   | 13.02.2021
Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, aşırı sağcı Le Pen'i 'yeteri kadar İslam karşıtı olmamak'la suçladı

Paris

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen'i "yeteri kadar İslam karşıtı olmamak"la suçladı.

Bakan Darmanin, France 2 kanalındaki tartışma programında, "Anlaşılan dinler üzerinde yasa düzenlememeye hazırsınız ve İslam'ın bir sorun teşkil etmediğini söylüyorsunuz. Çok ileri gittiniz. Seçmenleriniz hayal kırıklığı yaşayacak." ifadelerini kullandı.

"İslam'da mezhepsel sapma" olduğunu iddia eden Darmanin, "(İslam'a karşı) Sizden daha sert davranıyorum." dedi.

Suçlama karşısında şaşıran Le Pen, Darmanin'e verdiği cevapta, diğer dinlere olduğu gibi İslam'a da saldırmayı planlamadığını belirterek, "Fransız değerlerine kuvvetli şekilde bağlıyım, toplanma ve din özgürlüğünü tamamen korumak istiyorum." diye konuştu.

Le Pen'in bu itirazını kabul etmeyen Darmanin, "Bir tarafta İslam diğer tarafta Müslüman Kardeşler ve Selefiliğin olduğunu söylememek gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yabancı ve İslam karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı muhalif liderin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sağ kolu olarak görülen Darmanin tarafından bu şekilde suçlanması, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Bazı Twitter kullanıcıları, "aşırı sağcı parti liderinin bile Fransız hükümetine göre yeterince İslamofobik olamadığını" belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'in Kovid-19'un kökenini araştıran DSÖ heyetine ilk vakalarla ilgili ham bilgileri vermediği iddiası
DSÖ: Kovid-19'un kökenine ilişkin tüm hipotezler hala masada
KKTC'de son 24 saatte 40 yeni vaka kaydedildi
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 316 kişi öldü
Merkel Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi konusunda ihtiyattan yana

Benzer haberler

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, aşırı sağcı Le Pen'i 'yeteri kadar İslam karşıtı olmamak'la suçladı

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, aşırı sağcı Le Pen'i 'yeteri kadar İslam karşıtı olmamak'la suçladı

Fransa Bilim Kurulundan Kovid-19 geçiren kişilere tek doz aşı önerisi

Fransa, Almanya ve İngiltere İran'ın uranyum metali üretmesinden endişeli

Milli futbolcu Zeki Çelik: Ne kadar Türk arkadaşımız Avrupa'da oynarsa bizim için o kadar gurur verici

Milli futbolcu Zeki Çelik: Ne kadar Türk arkadaşımız Avrupa'da oynarsa bizim için o kadar gurur verici
Stora raporu: Fransa Cezayir geçmişini yine reddediyor

Stora raporu: Fransa Cezayir geçmişini yine reddediyor
Fransa'da sarı yeleklilerin liderlerinden Rodrigues: Devlet hayatımı mahvetti

Fransa'da sarı yeleklilerin liderlerinden Rodrigues: Devlet hayatımı mahvetti