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Dünya

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Ukrayna'nın AB üyelik sürecinin uzun olacağını söyledi

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üye olması için taahhütler verilse ve somut adımlar atılsa da bu sürecin tamamlanması için katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu belirtti.

Alaattin Doğru   | 05.01.2023
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Ukrayna'nın AB üyelik sürecinin uzun olacağını söyledi

Ankara

Colonna, çıktığı Fransız LCI televizyonunda gazeteci ve sunucu Adrien Gindre'in güncel konulara yönelik sorularını yanıtladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Rusya'ya barış için güvenlik gerekçelerinin sağlanması" yönündeki tepki çeken sözlerine ilişkin Colonna, bu sözlerin unutulmadığını ifade ederek, savaştan sonra adil ve kalıcı barış sağlanması için diyaloğun önemine dikkati çekti.

Colonna, bunun sağlanmasının da Rusya'ya güvenlik garantisi verme yolundan geçtiğine ve Macron'un sözlerinde haklı olduğuna işaret etti.

Ukrayna'nın AB üyelik sürecinin 2022 Haziran'da başladığını ve Avrupa Konseyinin bu ülkeye aday statüsü verdiğini hatırlatan Fransa Dışişleri Bakanı, taahhütler verilse ve somut adımlar atılsa da bu üyeliğin gerçekleşmesi için uzun bir yol katedilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

"Ukrayna kendini savunma hakkına sahip ve biz de kendisini savunmasında yardım etmekle mükellefiz." diyen Colonna, Fransa'nın Ukrayna'ya tekerlekli hafif muharebe tankı sağlama adımının süregelen desteklerinin devamı olduğunu aktardı.

Colonna, ülkenin NATO'ya ittifakına ilişkin ise "NATO saldırı değil, bir savunma ittifakıdır." diyerek, ittifaka dahil olma şartlarının belli bölge ve coğrafyalarla sınırlı olmadığını ifade etti.

Putin'in ölmekte olduğu iddiaları "teyitli değil"

Colonna, Rusya'nın savaş yolunu seçmekle yanıldığı ve çıkmaza girdiği değerlendirmesinde bulunarak, "Rusya acımasız bir savaş yürütüyor. Ukrayna sivil tesislerini ve Ukraynalı sivilleri savaşın her gününde defalarca bombalıyor." dedi.

Gazetecinin, Ukrayna kaynaklarınca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ölmekte olduğuna yönelik iddiaları hatırlattığı Fransa Dışişleri Bakanı, "Birlikte çalıştığımız müttefiklerce ne teyit edilen ne de paylaşılan bir durumdur." ifadesini kullandı.

Colonna, Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) ve Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye Rusya ile Ukrayna arasında nükleer santraller için bir koruma bölgesi oluşturma konusunda destek verdiklerini belirterek, henüz programlanmasa da Putin ve Macron'un Zaporijya Nükleer Santralinin güvenliği konusunda telefonla görüşebileceklerini kaydetti.

Kırım ve Donbas bölgelerinin Ukrayna'nın toprağı olduğunu dile getiren Colonna, Rusya ile barış görüşmelerinin Ukraynalı makamlara bağlı olduğunu söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı, ülkesinde basın özgürlüğü olduğunu savundu

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Burkina Faso'nun Fransız Büyükelçisini "istenmeyen adam" ilan etmesine ilişkin, Vagadugu makamlarından bu konuda resmi bir yazı aldıklarını teyit etti.

Büyükelçilerine desteklerini ilettiğini aktaran Colonna, Rus paralı asker grubu Wagner'in bu ülkede Fransa karşıtı kampanya yürüttüğü ve Wagner'in Burkina Faso'nun istikrarı için tehlikeli olduğu yorumunu yaptı.

Colonna, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun İran'ın lideri Ali Hamaney'e yönelik "hakaret" içerikli karikatürler yayımlanmasına Tahran'ın verdiği tepkilere ilişkin, İran'ın rehin alma politikası yürüttüğünü ve bunun şoke edici olduğunu savundu.

Fransa'da basın özgürlüğü olduğu değerlendirmesinde bulunan Colonna, Charlie Hebdo'nun ifade özgürlüğü kapsamında yayınlarına devam ettiğini savundu.

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