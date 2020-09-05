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Dünya

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Ureykat: ABD Başkanı Trump seçim hırslarına Filistin'i kurban etti

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Ureykat, Filistin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim hırslarının kurbanı olduğunu söyledi.

Muhammed Semiz   | 05.09.2020
FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Ureykat: ABD Başkanı Trump seçim hırslarına Filistin'i kurban etti

Ramallah

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kosova'nın İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini, Sırbistan'ın da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurmasının ardından Twitter hesabından yazılı açıklama yaptı.

Trump ve ekibinin yeniden seçilmek için barışı ve dünya düzenini yerle bir etse bile her türlü uygulamayı hayata geçirebileceğini söyleyen Ureykat, " ABD Başkanı Trump seçim hırslarına Filistin'i kurban etti." ifadelerini kullandı.

Ureykat, Trump yönetiminin devletleri, ilhak edilen Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaya teşvik ederek bir kez daha uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ve Filistinlilerin haklarını çiğnediğini ifade etti.

Trump'un söz konusu tutumunun BAE-İsrail normalleşmesiyle tamamen aynı olduğunu söyleyen Ureykat, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatını Filistin topraklarına ve halkına yönelik suç ve ihlalleri teşvik edenlere karşı somut önlemler almaya çağırdı.

Trump, Aralık 2017'de ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak resmen tanıdığını duyurmuş ve ülkesinin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı almıştı.

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