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Dünya

Finlandiya'da kuş gribi görülen kürk çiftliklerindeki tüm hayvanlar itlaf edilecek

Finlandiya Gıda Otoritesi, kuş gribi teşhisi konulan kürk çiftliklerindeki tüm vizonların uyutulması emrini bu tür çiftliklerdeki tüm hayvanları kapsayacak şekilde genişletti.

Murat Temizer  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
Finlandiya'da kuş gribi görülen kürk çiftliklerindeki tüm hayvanlar itlaf edilecek

Varşova

Ülke medyasına göre, kuş gribinin kürk hayvanları aracılığıyla insanlara bulaşabileceği endişeleri sonucu halk sağlığını korumak amacıyla yaklaşık 115 bin hayvanın daha itlaf edilmesine karar verildi.

Finlandiya Gıda Otoritesi, geçen ay kuş gribi teşhisi konulan çiftliklerdeki 50 bin vizon, 79 bin tilki ve 6 bin rakun dahil yaklaşık 135 bin hayvanın itlaf edilmesine yönelik karar almıştı.

Finlandiya'nın batısındaki Ostrobothnia bölgesinde şimdiye kadar 26 kürk çiftliğinde kuş gribi tespit edildi. Bu çiftliklerin 11'inde tüm hayvanların uyutulması, beşinde ise kısmi itlaf emri verilmişti.

Geçen hafta kürk yetiştiriciliğinin yasaklanmasını talep eden bir girişim, kısa sürede topladığı 50 binden fazla imzayı parlamentoya göndermişti.

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