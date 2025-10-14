Filistinli İyad, Gazze'deki ateşkes anlaşması sonrası döndüğü evini harabe halinde buldu
Filistinli İyad Kudret, anlaşma sonrası geldikleri Gazze kentinde ailesiyle birlikte kalmayı umduğu evlerini harabeye dönmüş halde buldu.
Han Yunus
İsrail ordusu, Gazze'den çekilmeden önce geride tamiri güç bir yıkım bıraktı. Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Gazze'deki evlerine dönmeye başlayan Filistinli aileler, İsrail ordusunun geride bıraktığı bu yıkımla karşı karşıya kaldı.
Filistinli İyad, Gazze'nin güneyinde sığındıkları bölgeden döndükten sonra evini yıkılmış halde bulmanın üzüntüsünü dile getirdi. Ateşkesle birlikte daha fazla cana zarar gelmeyecek olmasına sevinen İyad, sevincinin buruk olduğunu belirtti.
İyad, savaştan önce ailesinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabildiğini, şimdiyse oğluna bir pantolon bulsa sevinecek hale geldiklerini söyledi.
Savaştan sonra döndüğü evini yıkılmış halde bulan İyad, "Evet sevindik ama sevincimiz kursağımızda kaldı. Evimiz yok, eşyalarımız yok. Yıkıntıların arasından evimize döndük ama evimiz de yıkılmış. Artık kan akmayacak, yine de hüzünlüyüz çünkü kalacak yerimiz yok." ifadelerini kullandı.