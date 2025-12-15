Dolar
Dünya

Filistinli gazeteci, İsrail hapishanelerinde cinsel saldırıya uğradığını anlattı

İsrail hapishanelerinde bir dönem tutuklu bulunan Filistinli bir gazeteci, gözaltında bulunduğu süre boyunca bir grup İsrailli gardiyan tarafından cinsel saldırıya uğradığını açıkladı. Gazeteci, yaşadıklarını ayrıntılarla anlattı.

Aysar Alais, Ekrem Biçeroğlu  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Filistinli gazeteci, İsrail hapishanelerinde cinsel saldırıya uğradığını anlattı

Ramallah

Gazeteci Sami es-Sai'nin, Şubat 2024 ile Haziran 2025 arasında süren idari tutukluluğu sırasında yaşadıklarını işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde, Medya Özgürlükleri Merkezi (MADA) tarafından düzenlenen toplantıda anlattı.

Gazeteci Sai, İsrail’deki Megiddo Cezaevi’nde, elleri kelepçeli ve gözleri bağlıyken, bir grup gardiyanın önce kendisini ağır şekilde darbettiğini, ardından bir cisimle cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerim kentinden olan Sai, söz konusu olay sırasında hassas bölgelerine şiddet uygulandığını ve gardiyanlardan birinin başı ve boynu üzerine bastığını aktardı.

Filistinli gazeteci, verdiği ifadede İsrail hapishanelerindeki tutukluların darp, aç bırakma, tehdit ve tıbbi ihmal dahil olmak üzere "felaket boyutlarında" bir tabloyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Filistinli ve İsrailli insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 9 bin 300'den fazla Filistinli bulunuyor.

İsrail hapishaneleri sık sık işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal sonucu ölümlerle gündeme geliyor.

İlgili konular
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye, BM'nin Sudan'daki lojistik merkezine yönelik saldırıyı kınadı
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında son 6 günde 301 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı

