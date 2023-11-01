Dolar
28.33
Euro
29.89
Altın
1,987.06
ETH/USDT
1,793.10
BTC/USDT
34,348.00
BIST 100
7,435.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Kariyer Zirvesi"nde konuşuyor İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin'den Mısır'a "Gazze yakınlarındaki iletişim şebekesini aktif hale getirme" çağrısı

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İshak Sedr, Mısır'a abluka altındaki Gazze Şeridi yakınlarındaki iletişim istasyonlarının ve dolaşımın etkinleştirilmesi çağrısında bulundu.

Mohammad Farid Mahmoud Abdullah, Halime Afra Aksoy  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Filistin'den Mısır'a "Gazze yakınlarındaki iletişim şebekesini aktif hale getirme" çağrısı

Kudüs

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde 5 gün içinde ikinci kez internet ve iletişim hatlarının kesilmesinden birkaç saat sonra sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yazılı açıklama yaptı.

Gazze'deki Filistin halkıyla teması yeniden sağlamak için mümkün olan tüm çözümleri tükettiklerini, mevcut tüm seçenekleri gözden geçirdiklerini belirten Bakan Sedr, "Bundan sonra bizim için çözüm olarak sadece Gazze sınırı yakınlarındaki iletişim istasyonlarını işleterek ve Mısır şebekelerindeki dolaşım hizmetini etkinleştirerek hızlı bir alternatif sunulması seçeneği kaldı." ifadesini kullandı.

Mısırlı yetkililere seslenen Sedr, şunları kaydetti:

"Bu nedenle Mısır'daki kardeşlerimize, iletişimin daha uzun süre kaybedilmesine tahammül edilemeyecek bu kritik insani durum karşısında elde kalan bu seçeneğin uygulamaya konulmasını hızlandırma çağrısında bulunuyoruz."

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişim ve internet hatlarının tamamen kesildiğini duyurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri 27 Ekim'de de tamamen kesilmişti.

Paltel şirketi, iki gün sonra Gazze'de iletişim ve internet hizmetinin kademeli olarak yeniden verildiğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay'ın bozma kararı verdiği Hrant Dink cinayeti davası yeniden görülüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Tekale'yi kabul etti
Marmara ve Ege'nin kuzeyi için "kuvvetli yağış" uyarısı
Hakkari'de terör operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi
Hatay'da ağır hasarlı 3 bina kontrollü yıkıldı

Benzer haberler

BM İnsan Hakları Direktörü Mokhiber: Gazze'de gözlerimizin önünde bir soykırımın işlendiğine şahit oluyoruz

BM İnsan Hakları Direktörü Mokhiber: Gazze'de gözlerimizin önünde bir soykırımın işlendiğine şahit oluyoruz

İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı yine vurdu: Onlarca ölü ve yaralı var

Filistin'den Mısır'a "Gazze yakınlarındaki iletişim şebekesini aktif hale getirme" çağrısı

İsrail saldırılarından önce tedavi için Kudüs'e geçen Gazzeliler, dönmek istiyor

İsrail saldırılarından önce tedavi için Kudüs'e geçen Gazzeliler, dönmek istiyor
Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la Gazze'deki son gelişmeleri görüştü

Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la Gazze'deki son gelişmeleri görüştü

Bakan Koca: Filistin için 20 sahra hastanesi kurmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık

Bakan Koca: Filistin için 20 sahra hastanesi kurmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet