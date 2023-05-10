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Dünya

Filistin'den İsrail'in şiddeti tırmandırmasına ilişkin BM yetkililerine 3 mektup

Filistin'den Birleşmiş Milletler'deki (BM) 3 yetkiliye, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları tırmandırmasına ilişkin mektup yollandı.

Qais Omar Darwesh Omar, Hamdi Yıldız  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
Filistin'den İsrail'in şiddeti tırmandırmasına ilişkin BM yetkililerine 3 mektup

Ramallah

Resmi Filistin haber ajansına göre, Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, Mayıs ayı Güvenlik Konseyi Başkanı Pascale Christine Baeriswyl'e ve BM Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi'ye mektup gönderdi.

Haberde, Mansur'un mektuplarında İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin halkına karşı saldırılarını tırmandırmasını anlattığı kaydedildi.

İsrail'in yaptıklarının birer savaş suçu olduğu ve sorumlularının uluslararası toplum tarafından hesaba çekilmesi gerektiği vurgulanan mektuplarda Mansur, sivillerin korunması, barış ve güvenliğin temini ve var olan hukuk dışı duruma bir son verilmesi için uluslararası toplum tarafından icraatların yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mansur, İsrail'in Batı Şeria'da hukuk dışı "katil" operasyonlarının ardından birkaç saat içinde salı sabahı Gazze'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlediğine dikkati çekti.

Hava operasyonları sonucu 4 çocuk, 4 kadın olmak üzere 15 Filistinlinin şehit düştüğünü belirten Mansur, 22 yaralıdan 3'ünün çocuk 7'sinin ise kadın olduğunu anımsattı.

Mansur, şu ifadelere yer verdi:

"Hukuk dışı şekilde, İsrail bu saldırılarla Filistinlileri taammüden öldürmeyi planlamıştır. İşgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayan ihlallerin ve bu suçların faillerinin derhal hesaba çekilmesi çağrısında bulunuyoruz. İsrail'in cezasız kalma, öldürme, yıkma, sömürme ve ilhak bağımlılığına son verme zamanı geldi artık"

İsrail'in Gazze saldırısında 15 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 15 kişi ölmüş, 22 kişi yaralanmıştı.

Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

Öte yandan İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında ise 15 Filistinli yaralanmıştı.

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