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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin'den BM'ye, İsrail'in saldırılarını durdurması için müdahale etmesi çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Awad Rjoob, Ali Semerci  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
Filistin'den BM'ye, İsrail'in saldırılarını durdurması için müdahale etmesi çağrısı

Ramallah

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler'i (BM), İsrail'in özellikle Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurması için müdahale etmeye çağırdı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Abbas, BM'ye, İsrail'in başta Gazze Şeridi olmak üzere Filistin halkına yönelik sürdürdüğü saldırılarını durdurması için derhal müdahale etmesi çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına insani ve tıbbi yardım ulaştırılmasının önemini vurgulayan Abbas, Gazze Şeridi'nde bir insani felaketin önlenmesi için BM'nin müdahale etmesi ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlamak için uluslararası meşruiyetle onaylanmış görevlerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, bölgede yaşanan gerilimin tek çözümünün İsrail'in, başkenti Kudüs olan Filistin Devleti topraklarındaki işgaline son vermek suretiyle sağlanacak siyasi çözüm olduğunu belirtti.

Genel Sekreter Guterres de BM'nin, Gazze Şeridi halkına acil insani yardım sağlanması ve devam eden gerilimin durdurulması amacıyla ilgili tüm uluslararası taraflarla temaslarda bulunulması için çaba gösterdiğini söyledi.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 140’ı çocuk 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 726 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

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