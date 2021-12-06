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Dünya

Filistin yönetimi İsrail'in vergi kesintileri nedeniyle mali açıdan zor durumda

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in topladığı Filistin vergilerinde yaptığı kesintiler sebebiyle zor durumda olduklarını söyledi.

Qais Omar Darwesh Omar, Mahmut Geldi   | 06.12.2021
Filistin yönetimi İsrail'in vergi kesintileri nedeniyle mali açıdan zor durumda

Ramallah

Başbakan Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında, İsrail yönetiminin kendilerinin payı olan vergilerden kesinti yapmaya devam ettiğini belirtti.

Tel Aviv yönetiminin bu ay yaptığı kesintilerin 214 milyon şekele (yaklaşık 67,5 milyon dolar) ulaştığını aktaran Iştiyye, "İsrail'in vergilerimize yönelik kesintileri sürdürmesi nedeniyle hükümetimiz mali açıdan zor durumda." dedi.

Iştiyye, hakları olanları paraları almak için çalışmalarına devam ettireceklerini kaydetti.

Öte yandan hükümete yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Filistin yönetiminin likidite sorunu nedeniyle bu ay kamu çalışanlarının maaşlarını eksik ödemesi bekleniyor.

İsrail, Filistin elektrik şirketlerine olan borçlarla bağlantılı gerekçeler ile İsrail hastaneleri lehine, topladığı Filistin vergilerinden aylık ortalama 30-33 milyon dolar tutarında kesintiye gidiyor.

Filistin Maliye Bakanlığına ait verilere göre, İsrail'in 2021'in ilk 10 ayında vergi fonlarından yaptığı kesintilerin toplamı 1,012 milyar şekel (yaklaşık 319 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Filistin vergi fonları; İsrail'den veya İsrail aracılığıyla Filistin pazarına ithal edilen mallara uygulanan vergi ve harçlar olarak biliniyor. İsrail Maliye Bakanlığı aylık yaklaşık 210 milyon dolara ulaşan bu vergileri yüzde 3'ü karşılığında tahsil ediyor.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.

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