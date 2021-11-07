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Dünya

Filistin: Suçların kovuşturulması için yerleşimci örgütlerin listelerini hazırlıyoruz

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki topraklarda işlenen suçların kovuşturulması için Yahudi yerleşimci örgütleri ve unsurlarının isim listelerinin hazırlandığını açıkladı.

Said İbicioğlu   | 07.11.2021
Filistin: Suçların kovuşturulması için yerleşimci örgütlerin listelerini hazırlıyoruz

Ramallah

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin vatandaşlarına saldıran Yahudi terör örgütlerinin isim ve unsurlarının listelerini hazırlanıyor. Haklarında kovuşturma açılması için en uygun yasal yollar hukuk uzmanlarıyla belirlenecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yerleşim suçuna karışan İsrailli yetkililerin Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmasına kadar gidecek Yahudi terör unsurları ve yerleşim dosyasının takip edildiği bildirildi.

Silahlı yerleşimci milislerin ve bunlara ait terör örgütlerinin savunmasız Filistin vatandaşlarına yönelik sürekli ve artan saldırılarının en güçlü şekilde kınandığı vurgulanan açıklamada, saldırıların Başbakan Naftali Bennett ve Yair Lapid hükûmeti döneminde, Batı Şeria'da zeytinlerini hasat eden Filistinlilere karşı arttığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Bennett hükûmetinin yerleşimcilere ve onların terör örgütlerine, siyasi, yasal, lojistik, eğitim ve mali olarak her alanda destek ve koruma sağladığı aktarıldı.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.


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