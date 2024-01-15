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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin, İsrail'i Batı Şeria'yı ilhak için kaos yaratma çabası içinde olmakla suçladı

Filistin yönetimi, İsrail'in, "Batı Şeria'yı ilhak operasyonlarını hızlandırmak suretiyle artık açığa çıkmış olan siyasi emellerinin gerçekleşmesi için kaos yaratma çabası içinde olduğunu" bildirdi.

Awad Rjoob, Hamdi Yıldız  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Filistin, İsrail'i Batı Şeria'yı ilhak için kaos yaratma çabası içinde olmakla suçladı

Ramallah

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e bağlı büyük bir silahlı grubun Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Burin köyüne yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sömürgeci Ben-Gvir'in silahlı unsurlarının Burin köyüne saldırısı, Batı Şeria'da durumu tetikliyor." ifadeleri yer aldı.

"İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ben-Gvir faşist ikilisinin gözetimindeki Yahudi terör unsurları ile işgalci İsrail ordusu arasında rollerin açık bir şekilde dağıtılarak entegre hareket edildiğine" dikkati çekilen açıklamada, Burin köyüne gayrimeşru yerleşimci milislerden oluşan büyük bir silahlı grubun saldırı düzenlediği ve Filistinlilerin evrelerine saldırarak araçlarını ateşe verdikleri kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, "işgal güçleri, gayrimeşru Yahudi yerleşimci milisler ve Ben-Gvir tarafından silahlandırılarak çeşitli yol ve yöntemlerle siyasi ve hukuki yönden desteklenen ve koruma altına alınan terörist unsurların, işlediği suçların ve ihlallerin en sert ifadelerle kınandığı" vurgulandı.

İsrail ordusunun, Batı Şeria'yı aşamalı ilhak operasyonlarını hızlandırmak suretiyle artık açığa çıkmış olan siyasi emellerinin gerçekleşmesi için orada bir kaos yaratma çabası içinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun aynı şekilde hayali gerekçeler ve bahanelerle Doğu Kudüs'te de yapıldığı belirtildi.

Silahlı Yahudi yerleşimciler dün gece işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Burin köyü çevresine baskın düzenleyerek bölgedeki Filistinlilerin mülklerine saldırdı, araçları ateşe verdi.

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