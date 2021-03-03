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Dünya

Filistin Gazeteciler Sendikası, Ultra Ortodoks Yahudilerin AA ekibine saldırısını kınadı

Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebubekir, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Harediler) Batı Kudüs’te Anadolu Ajansı (AA) haber ekibine saldırmasını kınadı.

Esat Fırat   | 03.03.2021
Filistin Gazeteciler Sendikası, Ultra Ortodoks Yahudilerin AA ekibine saldırısını kınadı

Kudüs

Sendika Başkanı Ebubekir, Haredilerin bu saldırısından İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu vurgulayarak, polis ile saldırganların koordinasyon içinde olduğunu söyledi.

Saldırıyı basını susturmanın bir yöntemi olarak değerlendiren Ebubekir, İsrail’in kutsal şehri Yahudileştirmesi gerçeğinin üstünü örtmeye çalıştığını belirtti.

AA Orta Doğu Haberleri Editörü Turgut Alp Boyraz ile foto muhabiri Mustafa Haruf ve kameraman Fayiz Ebu Rumeyle’den oluşan AA ekibi, Haredilerin yoğun olarak yaşadığı Batı Kudüs’teki Mea Şearim Mahallesi'nde haber çekimi esnasında saldırıya uğramıştı.

Olaydan zarar görmeden kurtulan AA ekibi, saldırganlar hakkında şikayette bulunmuştu.

İsrail polisi olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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