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Dünya

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail cezaevlerindeki Filistinlilerin yüzde 95'i işkence görüyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail cezaevlerindeki Filistinlilerin yüzde 95'inin tutukluluklarının ilk anından itibaren işkenceye maruz kaldığını açıkladı.

Esat Fırat   | 25.06.2020
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail cezaevlerindeki Filistinlilerin yüzde 95'i işkence görüyor

Kudüs

Birleşmiş Milletler (BM) İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail cezaevlerindeki Filistinlilerin yüzde 95'i tutukluluklarının ilk anından cezaevine girişlerine kadar işkenceye maruz kalıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Filistinli tutukluların "tek kişilik hücrede tecrit edilme, sağlıksız koşullarda tutulma, sistematik baskınlar, tıbbi ihmal sonucu yavaş yavaş ölüme terk edilme" gibi uygulamalara maruz kaldığı belirtildi.

Sorgulama sürecinin işkencenin en önemli aşaması olduğu kaydedilen açıklamada, Filistinli tutukluların ruhsal ve bedensel işkenceyle itirafa zorlandığına işaret edildi.

Açıklamada, tutukluların 20 saate varan sorgulama seanslarından geçirildiği, uykusuz bırakıldığı, vücuttaki kan akışını durduran yöntemlerle bağlandığı, başlara kirli torbaların takılması, sandalyeye uzun süreli bağlama, dayak, tekme, tokat, aşağılama ve küfürlere maruz kalabildiği vurgulandı.

İsrail makamlarının tutukluları aile fertlerini gözaltına almak, tecavüz etmek, evlerini yıkmak ve öldürmekle tehdit ettiği aktarılan açıklamada, tutukluların ayrıca banyo ve tuvaletten mahrum bırakıldığı, haftalarca kıyafet değiştirmelerine izin verilmediği, aşırı sıcak veya soğuğun yanı sıra gürültü ve tehdide maruz bırakıldığının altı çizildi.

Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail cezaevlerinde 5 bini aşkın Filistinli tutuklu bulunuyor.

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