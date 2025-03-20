Dolar
37.96
Euro
41.17
Altın
3,035.99
ETH/USDT
1,961.80
BTC/USDT
83,804.00
BIST 100
9,810.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri ile İftar” programında konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail cezaevlerinde Filistinli esirler kelepçelerle bağlanarak işkence ediliyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin sık sık ellerinin kelepçelerle sıkıca bağlanması yoluyla kötü muamele ve işkenceye maruz kaldığını açıkladı.

Qais Omar Darwesh Omar, Muhammed Emin Canik  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail cezaevlerinde Filistinli esirler kelepçelerle bağlanarak işkence ediliyor

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, daha önce Nefha ve Raymond hapishaneleri olarak bilinen Janot Hapishanesinde İsrail polisinin şiddetli bir "operasyon düzenlediği", ses bombası attığı ve Filistinli tutuklulara saldırdığı belirtildi.

İsrail polisinin Filistinlileri işkence yapmak için sıkı şekilde bağladığı ve tutukluların ellerinin kanadığı aktarıldı.

Hapishanelerde İsrail polisinin baskınlarının arttığı kaydedilen açıklamada, özellikle 7 Ekim 2023'ten sonra Filistinli tutukluların zor şartlara maruz kaldığı ifade edildi.

Filistinli tutuklular üzerindeki kontrolü sıkılaştırmak ve işkence etmek için İsrail hapishanelerinde baskı operasyonlarına hız verildiği kaydedilen açıklamada, İsrail polisinin ses bombası, plastik mermi ve polis köpeği kullanımını artırdığı bildirildi.

Açıklamada, "Kelepçe konusu, cezaevi yönetiminin tutuklulara kötü muamele ve işkence yapmak için kullandığı en çok öne çıkan araçlardan biridir ve hapishane yönetimi Filistinli tutuklulara işkence yapmak için birçok aracı kullanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'si çocuk 937 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Üniversitesinin diploma iptaline ilişkin inceleme raporuna ulaşıldı
MGK Bildirisi: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılmasıyla milli birlik ve beraberliğimiz daha da pekişecek
DMM, CHP'nin Haliç Kongre Merkezi'nde yapacağı ön seçim buluşmasının yasaklandığı iddiasını yalanladı
Antalya'nın yüksek kesimlerindeki yollarda karla mücadele çalışmaları sürüyor
Ordu'nun bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verildi

Benzer haberler

Beyaz Saray: Trump, İsrail'in son günlerdeki adımlarını tamamen destekliyor

Beyaz Saray: Trump, İsrail'in son günlerdeki adımlarını tamamen destekliyor

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail cezaevlerinde Filistinli esirler kelepçelerle bağlanarak işkence ediliyor

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur, İsrail'in ateşkesi en az 1000 kez ihlal ettiğini söyledi

İsrail'in Gazze'deki BM tesisine saldırısında yaralananlar arasında bir İngiliz vatandaşı bulunuyor

İsrail'in Gazze'deki BM tesisine saldırısında yaralananlar arasında bir İngiliz vatandaşı bulunuyor
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Fas'ta protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye saldırıları Fas'ta protesto edildi
İsrail'in ablukası ve saldırıları Gazze'deki halkı kıtlığın ve ölümün pençesine sürüklüyor

İsrail'in ablukası ve saldırıları Gazze'deki halkı kıtlığın ve ölümün pençesine sürüklüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet