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Dünya

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, İsrail'in saldırılarının soruşturulması için UCM Savcılığı'na mektup yolladı

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin, İsrail'in Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'te devam eden saldırılarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı'na mektup yolladığı bildirildi.

Selman Aksünger   | 18.05.2021
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, İsrail'in saldırılarının soruşturulması için UCM Savcılığı'na mektup yolladı

Netherlands

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin, İsrail'in Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'te devam eden saldırılarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı'na mektup yolladığı bildirildi.

Filistin'in Hollanda misyonu tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, Maliki'nin, UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'ya hitaben yazdığı mektubun Filistin'in Lahey Büyükelçisi Rawan Süleyman tarafından Mahkeme'ye teslim edildiği belirtildi.

Mektupta, UCM Başsavcısı'ndan özellikle Gazze ve Şeyh Cerrah'ta işlenen suçların soruşturmaya dahil edilmesini istediği kaydedildi.

Açıklamada Filistin Devleti'nin İsrail'in işlediği ve işlemeye devam ettiği suçlara ilişkin Mahkeme'ye bilgi, belge ve deliller sunduğu belirtildi.

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'de yaşanan son olayları takip ettiklerini belirterek, Filistin olayına ilişkin Mahkeme'de yürütülen soruşturmaya her iki taraftan işlenen suçların ve delillerin dahil edileceğini açıklamıştı.

UCM Savcılığı Gazze, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve diğer Filistin topraklarında işlenen savaş suçlarıyla ilgili 16 Ocak 2015'te başlattığı ön incelemeyi tamamlayarak 3 Mart 2021 itibariyle soruşturma açıldığını duyurmuştu.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1442 kişi yaralandı.

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