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Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Rudeyne: Filistin haritasını tüm dünya biliyor

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Rudeyne, Filistin haritasının dünyaca bilinip kabul edildiği bildirdi.

Hamdi Yıldız   | 09.02.2020
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Rudeyne: Filistin haritasını tüm dünya biliyor

Batı Şeria

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Batı Şeria'nın bazı bölümlerini kendi topraklarına katmak için harita çalışmaları yaptıkları" ifadelerine cevap verdi. 

Rudeyne, "Devletin haritası, Birleşmiş Milletler'in kararlarına göre dünyanın kabul ettiği bir haritadır." dedi.

"Bundan başka bir haritayla hiçbir şekilde ilişkiye geçmeyiz"

Haritanın, 4 Haziran 1967 sınırlarında ve başkenti Doğu Kudüs olan bir devlete ait olduğuna işaret eden Rudeyne, "Bundan başka bir haritayla hiçbir şekilde ilişkiye geçmeyiz." ifadesini kullandı.

Ebu Rudeyne, bölgede ve dünyada istikrar ve güvenliği sağlayacak tek haritanın, bu olduğunu vurguladı.

Netanyahu, Doğu Kudüs'teki gayrimeşru bir yerleşim bölgesinde yaptığı konuşmada, Trump'ın planı gereği İsrail'in bir parçası olacak toprakların harita çalışmalarının yapılması aşamasında olduklarını; bunun birkaç hafta içinde biteceğini belirtmişti.

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