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Dünya

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü: Doğu Kudüssüz seçim olmaz

Filistin yönetimi, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'ün de dahil edilmemesi halinde ülkedeki seçimlerin yapılmayacağını açıkladı.

Çağrı Koşak,Mustafa Deveci   | 16.12.2019
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü: Doğu Kudüssüz seçim olmaz

Ramallah

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin seçimlerinde Doğu Kudüs'ün dahil edilmesi konusu pazarlığa veya müzakereye açık değildir, Doğu Kudüs olmadan seçimler olmaz. Kudüs olmadan devlet de olmaz, barış da olmaz, hiç kimse için istikrar da olmaz." ifadelerini kullandı.

Kudüs'ün tüm Filistinliler için kırmızı çizgi olduğunu vurgulayan Ebu Rudeyne şunları kaydetti:

"Bu sınırı geçmeyi veya Filistin davasını yok etmeyi amaçlayan projeler yürütmeye kimse kalkışmasın."

Filistin yönetimi, uluslararası kamuoyuna Doğu Kudüs'te de seçimlerin yapılması için bölgeyi işgali altında tutan İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunmuştu.

Filistin yönetiminin İsrail ile Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya hesabından 10 Aralıkta yaptığı açıklamada, "Filistin yönetimi, İsrail'den Kudüslülerin seçimlerde aday olabilmeleri ve oy kullanabilmelerine izin vermesi talebinde bulundu." ifadesini kullanmıştı.

Şeyh, İsrail tarafının söz konusu talebe cevap vermesini beklediklerini kaydetmişti.

Filistin'de seçimler

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 7 Ekim'de, önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için ilgili makamlara talimat vermişti.

Abbas, 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada ise Filistin Seçim Kurulunun, Filistinli tüm grupların seçimlerin yapılması konusunda mutabık olduğu konusunda kendisini bilgilendirdiğini belirterek, "İşgal altındaki Kudüs'te seçimlerin yapılmasına ilişkin tek bir adım kalıyor. Kudüs halkının Kudüs dışında bir yerde seçimlere katılmasını asla kabul etmiyoruz." demişti.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak İsrail işgali altındaki ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemedi.

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