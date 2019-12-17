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Dünya

'İsrail doğal gaz boru hattı inşası için Türkiye ile müzakerelere hazır' iddiası

İsrailli yetkililerin, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz taşımak amacıyla bir boru hattı inşa etmek için Ankara ile "müzakereye hazır olduklarını söyledikleri" iddia edildi.

Turgut Alp Boyraz   | 17.12.2019
'İsrail doğal gaz boru hattı inşası için Türkiye ile müzakerelere hazır' iddiası

Kudüs

İsrailli yetkililerin, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz taşımak amacıyla bir boru hattı inşa etmek için Ankara ile "müzakereye hazır olduklarını söyledikleri" iddia edildi.

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'ın muhabiri Amichai Stein'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre İsrailli yetkililer, "Eğer Türkiye İsrail gazını Avrupa'ya taşıyacak bir boru hattı inşası konusunda ciddi ise biz müzakereye açığız." mesajı verdi.

Bununla birlikte söz konusu paylaşımda İsrail tarafının Türkiye üzerinden inşa edilmesi muhtemel bir doğal gaz boru hattını, "Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ve İtalya üzerinden inşa edilmesi planlanan boru hattına alternatif olarak görmediği" öne sürüldü.

AA muhabirinin ulaştığı İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilileri konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

İsrail resmi radyosunda önceki gün yayımlanan bir haberde de Türkiye'nin, kendi toprakları üzerinden Avrupa'ya doğal gaz transferi için müzakerelere hazır olduğu yönünde Tel Aviv yönetimine mesaj ilettiği iddia edilmişti.

İsrail'in en büyük doğal gaz sahası Leviathan ve Tamar'da toplamda yaklaşık 800 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, bu kaynaklara ek olarak bölgede yaklaşık 2,2 trilyon metreküp doğalgaz rezervinin daha keşfedilmeyi beklediğini açıklamıştı.

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