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Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Elazığ'daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Çağrı Koşak   | 26.01.2020
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

Kudüs

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Elazığ'daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk halkına ve depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Abbas, yaralılara ve depremde evleri zarar görenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar 38 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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