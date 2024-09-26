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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail hükümeti Lübnan halkına karşı soykırım suçu işliyor

Ekip  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail hükümeti Lübnan halkına karşı soykırım suçu işliyor

Ankara

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Filistin halkı, İsrail işgal ordusunun şehit ettiği Ayşenur Hanım’ın duruşunu unutmayacaktır." dedi.

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