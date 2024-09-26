Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail hükümeti Lübnan halkına karşı soykırım suçu işliyor
Ankara
Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Filistin halkı, İsrail işgal ordusunun şehit ettiği Ayşenur Hanım’ın duruşunu unutmayacaktır." dedi.
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