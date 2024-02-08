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Dünya

Filipinler'in güneyindeki toprak kaymasında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Filipinler'in güneyinde bulunan bir köyde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıkarken, kayıp olduğu bildirilenlerin sayısı da 110'a yükseldi.

Zeynep Katre Oran  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
Filipinler'in güneyindeki toprak kaymasında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Ankara

Associated Press'e (AP) konuşan Davao de Oro eyaleti yetkililerinden Edward Macapili, ülkenin güneyindeki Masara köyünde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklamada bulundu.

Toprak kayması nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 11'e yükseldiğini kaydeden Macapili, arama çalışmaları sonucu 31 kişinin yaralı kurtarıldığını belirtti.

Macapili, kayıp olduğu bildirilenlerin sayısının da 110'a çıktığını ifade etti.

Askeri personel, polis ve gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekiplerinin tekrardan toprak kayması yaşanması endişesiyle kayıpları arama çalışmalarını şimdilik durduğunu dile getiren Macapili, çalışmaların yarın devam edeceğini söyledi.

Afet müdahale yetkilileri de açıklamalarında 1165'ten fazla ailenin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.

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