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Dünya

Filipinler'de Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldi

Filipinler'in Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı, 6 dakika boyunca patladı ve patlamanın etkisiyle 5 bin metre yüksekliğinde duman oluştu.

Salih Okuroğlu  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Filipinler'de Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldi

Ankara

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, aktif olan Kanlaon Yanardağı'nın patladığı bildirildi.

Açıklamada, 6 dakika boyunca patlayan yanardağda 5 bin metre yüksekliği bulan duman oluştuğu kaydedildi.

Kanlaon Yanardağı'na yönelik alarm seviyesinin 1'den 2'ye yükseltildiği duyurulan açıklamada, ilerleyen süreçte yanardağda daha fazla patlama yaşanabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, olayın yakından takip edildiği belirtilerek, bölge halkına herhangi bir gelişmeye karşı teyakkuzda olma çağrısı yapıldı.

Yetkililer, bölge halkına, özellikle solunum yolu hastalığı olanlara maske takmaları tavsiyesinde bulundu.

Negros Oriental eyaletine bağlı Canlaon kentinin Belediye Başkanı Jose Chubasco Cardenas, yaptığı açıklamada, patlamadan etkilenen 4 bölgede yaşayanların tahliye edilmesi talimatı verdiğini bildirdi.

Cardenas, yanardağ patlamasının ardından halkın güvenliğini sağlamak için tüm kaynakları seferber ettiklerini, bu kapsamda komşu bölge ve kentlerden de yardım talep ettiklerini aktardı.

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