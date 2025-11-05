Dolar
42.12
Euro
48.42
Altın
3,966.84
ETH/USDT
3,325.50
BTC/USDT
101,934.00
BIST 100
10,923.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Filipinler'de Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu'nun beraberinde getirdiği şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 66'ya çıktı.

Ahmet Furkan Mercan  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Ankara

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), tayfunun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklamada bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, ülke içinde "Tino" olarak tanımlanan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya yükseldiği bildirildi.

Ölümlerin 49'unun Cebu bölgesinde kayıtlara geçtiği ve çoğunun heyelan ve sellerden kaynaklandığı aktarılarak, tayfun kaynaklı kaybolan 26 kişiyi arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, insani yardım için görevlendirilen Filipinler Hava Kuvvetlerine ait helikopterin Agusan del Sur bölgesinde düşmesi sonucu 6 mürettebat yaşamını yitirdi.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı
Kasım ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında iki holdinge kayyum atandı
Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda 26 kişi hayatını kaybetti

TİKA, Filipinli kadınların ellerinden çıkan kakaoya değer katıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet