Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Filipinler'in Cagayan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), yerel saatle 18.40'ta gerçekleşen 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Namuac bölgesinin 50 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.
Depremin, yerin 35,4 kilometre derinliğinde oluştuğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.