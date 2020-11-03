Euro
9.87
Dolar
8.46
BIST 100
1,139.20
Altın
1,889.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor İzmir’de arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde Rıza Bey Apartmanı enkazından bir çocuk sağ çıkarıldı. -VTR
logo
Dünya

Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara 3'üncü kez seçildi

Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde geçici sonuçlara göre, mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, oyların yüzde 94,27'sini alarak 3'üncü dönemine seçildi.

Fatma Esma Arslan   | 03.11.2020
Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara 3'üncü kez seçildi

Dakar

Bağımsız Seçim Komisyonu (CEI), cumartesi günü düzenlenen seçimlere ilişkin geçici sonuçları açıkladı.

Buna göre, Ouattara yüzde 94,27, Pascal Affi N'Guessan yüzde 0,99, Henri Konan Bedie yüzde 1,66 ve Kouadio Konan Bertin de yüzde 1,99 oy aldı.

Seçimlere katılım oranı da yüzde 53,9 olarak belirlendi.

CEI'nin açıkladığı sonuçların Anayasa Konseyi tarafından da onaylanması gerekiyor.

Muhalefet sonuçları tanımayacağını duyurmuştu

N'Guessan ve Bedie ise dün CEI'nin açıklayacağı sonuçları kabul etmediklerini belirterek, "Ulusal Geçiş Konseyi" oluşturacaklarını duyurmuştu.

Konseye, aynı zamanda eski Cumhurbaşkanı da olan Bedie'nin liderlik edeceğini bildiren N'Guessan, amaçlarının "adil, şeffaf ve kapsayıcı" cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlemek olduğunun altını çizmişti.

N'Guessan, geçiş hükümetinin çok kısa sürede kurulacağını vurgulamıştı.

Muhalefet, CEI'yi hile yapmakla suçlayarak, seçimlere katılımın yüzde 8 civarında olduğunu iddia ediyor.

Sivil itaatsizlik ve boykot çağrısı

Mevcut Cumhurbaşkanı Ouattara'nın 3'üncü döneminde de aday olduğunu duyurması, ülkede seçim tartışmalarının fitilini ateşlemişti.

Muhalefet, Ouattara'nın adaylığının yasa dışı olduğunu belirterek, birçok sokak eylemi düzenlemiş, bu gösteriler zaman zaman etnik çatışmalara neden olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı için yarışan 4 adaydan 2'si eski Başbakan N'Guessan ve eski Cumhurbaşkanı Bedie, Ouattara'ya karşı baraj oluşturmak için sivil itaatsizlik ve boykot çağrısında bulunmuştu.

Ülkede 2010'daki seçim sonrası dönemin Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun koltuğunu yeni seçilen Ouattara'ya bırakmak istememesi sonucunda çıkan olaylarda 5 ayda 3 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Ouattara, ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.

Muhalefet ise Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyor.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19'dan 490 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Premier Lig'de 4 koronavirüs vakası tespit edildi
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 34 milyonu geçti
Bakan Koca'dan İstanbul için uyarılar: İstanbul'daysanız ayrılmayın
Fransa'da son 24 saatte 52 bin 518 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

Benzer haberler

ABD yakın tarihinin en kritik seçimi için bugün sandık başına gidiyor

ABD yakın tarihinin en kritik seçimi için bugün sandık başına gidiyor

Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara 3'üncü kez seçildi

Trump'ın seçim ekibinden Demokratlara suçlama: Seçim sonucunu manipüle edecekler

ABD'de kritik başkanlık seçimine saatler kala adayların miting maratonu hız kesmiyor

ABD'de kritik başkanlık seçimine saatler kala adayların miting maratonu hız kesmiyor
Twitter, ABD başkan adaylarının resmi olmayan zafer ilanlarına uyarı etiketi koyacak

Twitter, ABD başkan adaylarının resmi olmayan zafer ilanlarına uyarı etiketi koyacak

ABD'de 2016 seçimlerini doğru bilen anket şirketinin bu yılki tahmini de Trump

ABD'de 2016 seçimlerini doğru bilen anket şirketinin bu yılki tahmini de Trump