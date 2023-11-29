Dolar
28.92
Euro
31.76
Altın
2,044.85
ETH/USDT
2,024.50
BTC/USDT
37,696.00
BIST 100
8,009.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Club Brugge Teknik Direktörü Ronny Deila ve futbolcu Maxim De Cuyper, yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligindeki Beşiktaş maçı öncesi Tüpraş Stadyumu’nda basın toplantısı düzenliyor. İsrailin Stockholm Büyükelçiliği önünde Filistin’e yönelik saldırılar protesto ediliyor. Beşiktaş Kulübünün başkan adaylarından Hasan Arat, olağanüstü genel kurul öncesi "İstanbul Büyük Final" toplantısını gerçekleştiriyor.
logo
Dünya, Ekonomi

Fed'in 2024'te faiz indirimlerine başlayabileceği beklentileriyle tahvil faizlerindeki düşüş hızlandı

ABD'de talebin yavaşladığını gösteren veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının ardından gelecek yıl faiz indirimlerine başlanabileceğine dair beklentilerin artması, tahvil piyasalarındaki alış ağırlıklı seyri destekledi.

Dilara Zengin Okay  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Fed'in 2024'te faiz indirimlerine başlayabileceği beklentileriyle tahvil faizlerindeki düşüş hızlandı

Washington

ABD'de açıklanan veriler, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların talebi yavaşlatmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Ülke ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyümesine rağmen tüketici harcamalarındaki ivmenin zayıfladığı görüldü. ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,2 ile 2021 yılının son çeyreğinden bu yana en güçlü büyümeyi kaydetti.

Ülkede ekonomik faaliyetinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturan tüketici harcamalarındaki artış ise aynı dönemde yüzde 4'ten yüzde 3,6'ya revize edildi.

Öte yandan, Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da Fed'in şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik fiyatlamaları güçlendirdi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, dün, para politikasının ekonomiyi yavaşlatmak ve enflasyonu yüzde 2'ye geri döndürmek için iyi konumda olduğuna güvendiğini ifade etti. Waller, enflasyonun birkaç ay daha düşmeye devam etmesi durumunda politika faizinin düşürülebileceğine dair iyi ekonomik argümanlar olacağını kaydetti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise bugün yaptığı açıklamada, enflasyondaki düşüş eğiliminin muhtemelen devam edeceğine ve ekonomik aktivitenin gelecek aylarda yavaşlayacağına giderek daha fazla ikna olduğunu ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek iki toplantıda politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Fed'in yüzde 50 ihtimalle martta faiz indirimlerine başlayabileceği tahmin ediliyor.

Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri desteklerken, geçen ay 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5'in üzerinde işlem gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,25 ile 14 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 4,27'de dengelendi.

Avrupa tarafında da enflasyondaki düşüşün ivme kazandığına işaret eden veriler tahvil faizlerindeki düşüşü hızlandırdı.

Almanya'da enflasyon kasımda yıllık bazda yüzde 3,2 olarak kaydedildi. Ülkede piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen enflasyon, ekimde yüzde 3,8 olarak kaydedilmişti.

Ülkede enflasyonun beklenenden fazla yavaşladığını gösteren veriler sonrası Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 2,41 ile ağustostan bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrası yüzde 2,43 seviyesinde dengelendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında müşteki sayısı arttı
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de acilen insani ateşkese ihtiyacımız var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de Filistinli kardeşlerinin yanındadır
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gazze işgaline dur demeye, Filistin halkına yardım etmeye devam edeceğiz
Bursa'da kuvvetli lodosta devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi

Benzer haberler

Fed'in 2024'te faiz indirimlerine başlayabileceği beklentileriyle tahvil faizlerindeki düşüş hızlandı

Fed'in 2024'te faiz indirimlerine başlayabileceği beklentileriyle tahvil faizlerindeki düşüş hızlandı

Ayaş domatesine AB tescili

ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD: Hamas'ın Gazze'deki ABD'li esirleri koz olarak kullandığına dair bulgu yok

ABD: Hamas'ın Gazze'deki ABD'li esirleri koz olarak kullandığına dair bulgu yok
AB endüstriyel emisyonları azaltacak

AB endüstriyel emisyonları azaltacak
ABD Kongre üyesinden "İsrail'de haksız yere tutulan Filistinlilerin özgürlüğü" çağrısı

ABD Kongre üyesinden "İsrail'de haksız yere tutulan Filistinlilerin özgürlüğü" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet