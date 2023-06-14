Dolar
23.58
Euro
25.55
Altın
1,938.20
ETH/USDT
1,656.30
BTC/USDT
25,210.00
BIST 100
5,360.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

FBI, Biden'a yönelik rüşvet soruşturmasında belgelerin sansürlenmesini savundu

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Paul Abbate, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan yardımcısıyken "yasa dışı para alışverişi yaptığı" yönündeki soruşturmaya ilişkin belgelerin sansürlenmesini savundu.

Can Efesoy  | 14.06.2023 - Güncelleme : 14.06.2023
FBI, Biden'a yönelik rüşvet soruşturmasında belgelerin sansürlenmesini savundu

Ankara

Washington Examiner'ın haberine göre, Abbate, Biden ve oğlunun dahil olduğu rüşvet soruşturmasıyla ilgili ABD Senatosu Yargı Komitesine ifade verdi.

Soruşturmaya ilişkin belgelerde yer alan sansürlenmiş bölümlerin varlığına yönelik eleştirileri yanıtlayan Abbate, "Belgeler, (bilgi) kaynağımızı korumak için sansürlendi." ifadesini kullandı.

Abatte, Joe Biden'ın ABD Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, Ukraynalı bir iş insanı ile aralarında "olası bir suç teşkil edecek rüşvet ilişkisi" olduğu yönündeki konularda ise bilgi vermeyi reddetti.

Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley'nin belgelerin sansürsüz halini Senatoya getirmesini ve "yabancı uyruklu birinin Biden ve oğluna rüşvet verdiğine yönelik 17 ses kaydı olduğu" iddiasının sorulması üzerine ise, Abatte "Ses kaydı olup olmadığına dair fikrim yok." dedi.

Grassley, Biden'ın başkan yardımcısıyken yabancı bir iş insanından "yasa dışı para alışverişini" gösterdiği iddia edilen gizli belgeleri kamuya açık hale getirmesi için FBI'ya çağrı yapmıştı.

Cumhuriyetçi vekiller ve FBI arasındaki gerilim

Cumhuriyetçi milletvekilleri mayıs başında FBI ile Adalet Bakanlığına mektup göndererek, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, politika kararları için "yabancı uyruklu birinin de yer aldığı yasa dışı para alışverişinde" bulunduğuna ilişkin detayları içerdiğini iddia ettikleri belgeyi istemişti.

Ancak FBI, "adli soruşturmalara zarar verebilecek ve kişilerin mahremiyeti veya itibarını haksız yere zedeleyecek, kamuoyunda yanlış izlenimler yaratabilecek bilgileri ifşa etmekten kaçınmanın kritik öneme sahip olduğunu" belirterek, bu konuda bilgi paylaşmayı reddetmişti.

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer, ilgili belgeyi vermedikleri için FBI Direktörü Christopher Wray'in "Kongreye itaatsizlikten" sorumlu tutulmasını talep etmişti.

Beyaz Saray yetkilileri, Cumhuriyetçilerin iddialarının temelsiz olduğunu ve bunun "siyasi bir gösteri" olduğunu savunuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay’da depremzede öğrencilerin mezuniyet sevinci
Ardahan'da yangınların önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara giriş yasaklandı
MEB AKUB, Salda Gölü'nde arama kurtarma eğitimi aldı
Atakule, Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümüne özel ışıklandırıldı
Europol'ün terör raporu: PKK, Avrupa'da propaganda için para toplamaya devam etti

Benzer haberler

FBI, Biden'a yönelik rüşvet soruşturmasında belgelerin sansürlenmesini savundu

FBI, Biden'a yönelik rüşvet soruşturmasında belgelerin sansürlenmesini savundu

Biden'ın silah düzenlemelerinin kaldırılmasına yönelik tasarı, ABD Temsilciler Meclisinde onaylandı

ABD'li Senatör, Biden'ın "yasa dışı para alışverişi"ni gösteren ses kayıtları olduğunu iddia etti

Beyaz Saray: Biden'ın sağlık durumu iyi

Beyaz Saray: Biden'ın sağlık durumu iyi

Biden: İngiltere Başbakanı Sunak ile önemli ve olumlu görüşmeler gerçekleştirdik

Biden: İngiltere Başbakanı Sunak ile önemli ve olumlu görüşmeler gerçekleştirdik
Biden, Kanada'daki orman yangınlarının etkileriyle ilgili vatandaşları uyardı

Biden, Kanada'daki orman yangınlarının etkileriyle ilgili vatandaşları uyardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet