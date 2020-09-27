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Dünya

Fas Başbakanı Osmani: Başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmadan kalıcı barış sağlanamaz

Fas Başbakanı Osmani, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan Orta Doğu'da adil ve kalıcı barışın sağlanamayacağını belirtti.

Mehmet Nuri Uçar   | 27.09.2020
Fas Başbakanı Osmani: Başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmadan kalıcı barış sağlanamaz

Rabat

Fas Başbakanı Saadeddin Osmani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video mesaj ile hitap etti.

"Başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan Orta Doğu'da adil ve kalıcı barış sağlanamaz" diyen Osmani, Filistin sorununun çözüme kavuşmamasının ve Orta Doğu'da barış sürecinin yeniden başlatılmamasının Fas için derin endişe kaynağı olduğunu vurguladı.

Osmani, Filistin toprakları olan işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci İsrail'in aldığı tek taraflı tüm kararların Fas tarafından reddedildiğini belirterek tek taraflı kararların "bölgede gerginliği ve istikrarsızlığı derinleştireceğini" kaydetti.

Libya konusuna da değinen Osmani, Libya krizinin siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

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