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Dünya

Europol'den Avrupa'daki organize suç örgütlerine operasyon: 228 gözaltı

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı, Avrupa'da faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik 13-16 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 228 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Selman Aksünger   | 21.04.2021
Europol'den Avrupa'daki organize suç örgütlerine operasyon: 228 gözaltı

Netherlands

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı, Avrupa'da faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik 13-16 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 228 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, 17 ülkenin güvenlik güçleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 67 bin aracın arandığı, 70 bin kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı kaydedildi.

228 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 88 araç, altın ve nakit paraya el konuldu.

Danimarka güvenlik güçlerinin şüphesi üzerine Almanya'da yakalan bir kişinin, tarım araçlarından GPS aletlerini çalan bir şebekeye üye olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüphelinin aracında 30 GPS, yaklaşık 100 kilogram altın, gümüş ve bazı mücevherler, 50 son model akıllı telefon ve 20 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Şüphelinin Danimarka'ya iade edileceği belirtildi.

Europol, 2013'te başlattığı "Trivium" adlı operasyonlar kapsamında Avrupa'da sınırlar arası kaçakçılık, hırsızlık ve organize suçlara karışan kişilere yönelik dizi eylem düzenliyor.

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