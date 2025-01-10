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Dünya

Eski UCM Başkanı'ndan, Polonya'nın ülkeyi ziyareti halinde Netanyahu'yu tutuklamama tutumuna tepki

UCM'nin eski Başkanı Hofmanski, Polonya'nın, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü etkinliklerine katılması halinde UCM'nin kararına aykırı şekilde tutuklamama yönündeki tutumunu eleştirdi.

Nuri Aydın  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Eski UCM Başkanı'ndan, Polonya'nın ülkeyi ziyareti halinde Netanyahu'yu tutuklamama tutumuna tepki

İstanbul

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) eski Başkanı Piotr Hofmanski, Polonya'nın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü etkinliklerine katılması halinde UCM'nin kararına aykırı şekilde tutuklamama yönündeki tutumunu eleştirdi.

Hofmanski, Polonyalı haber kuruluşu Onet'e yaptığı açıklamada, UCM kararının hukuki açıdan açık olduğunu vurgulayarak, "İsrail Başbakanı hakkında savaş suçu işlediği şüphesiyle bir tutuklama emri var ve devletler bunu uygulamakla yükümlüdür." dedi.

Polonya hükümetinin kararının tamamen siyasi olduğunu ve hükümetin yasal yükümlülüklerini açıkça göz ardı ettiğini kaydeden Hofmanski, "UCM ile tam işbirliği yapmak için yasal ve uluslararası bir yükümlülük vardır ve bu yükümlülüğü yerine getirmeyen bir devlet kendisini çok sıkıntılı bir duruma sokar." ifadesini kullandı.

Hofmanski, ayrıca, devletlerin UCM'nin yükümlülüklerine uymayı reddetmesi halinde bu durumun UCM'nin varoluş amacının sorgulanmasına neden olacağı uyarısında bulundu.

Polonya'nın yaklaşımı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, hükümetten, Netanyahu'nun Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü etkinliklerine Gazze'deki savaş suçları nedeniyle tutuklanmadan katılabilmesini sağlamasını istemişti.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Wladyslaw Bartoszewski ise Cumhurbaşkanı Duda'nın çağrısından önce yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Polonya'ya gelmesi halinde, ülkenin UCM'ye karşı yükümlülükleri uyarınca tutuklanacağını söylemişti.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım 2024'te Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Auschwitz toplama kampında tutulanlar, 27 Ocak 1945'te Kızıl Ordu askerlerince kurtarılmıştı. Auschwitz, yaklaşık 6 milyon insanın toplama kamplarında öldürüldüğü Yahudi soykırımı için simge niteliği taşıyor.

Sadece Auschwitz kampında yaklaşık 1,1 milyon kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

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