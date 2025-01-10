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Dünya

AB, Netanyahu'nun Polonya'daki Auschwitz törenine katılmasına karşı

AB, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Polonya'da düzenlenecek Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü etkinliklerine katılmasına UCM'nin tutuklama emri nedeniyle karşı olduğunu bildirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
AB, Netanyahu'nun Polonya'daki Auschwitz törenine katılmasına karşı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Polonya'da düzenlenecek Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü etkinliklerine katılmasına Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama emri nedeniyle karşı olduğunu bildirdi.

AB Komisyonunun dış ilişkiler sözcülerinden Anouar El Anouni günlük basın toplantısında Netanyahu'nun Polonya'da düzenlenecek Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü etkinliklerine katılması ihtimaliyle ilgili açıklama yaptı.

El Anouni, "AB, UCM'yi ve Roma Statüsü'nde belirtilen ilkeleri desteklemektedir. AB, mahkemenin bağımsızlığına ve tarafsızlığına saygı duymaktadır. AB, uluslararası ceza adaletine ve dokunulmazlığa karşı mücadeleye güçlü şekilde bağlıdır. AB Konseyi tüm devletleri, bekleyen tutuklama emirlerinin derhal infazı dahil olmak üzere mahkemeyle tam işbirliği yapmaya çağırmaktadır." ifadesini kullandı.

Tüm AB ülkelerinin Roma Statüsü'ne taraf olduğunu anımsatan El Anouni, İsrail'den hangi yetkilinin etkinliğe katılacağını bilmediğini kaydetti.

Polonya'nın yaklaşımı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, hükümetten, Netanyahu'nun Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü etkinliklerine Gazze'deki savaş suçları nedeniyle tutuklanmadan katılabilmesini sağlamasını istemişti.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Wladyslaw Bartoszewski ise Cumhurbaşkanı Duda'nın çağrısından önce yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Polonya'ya gelmesi halinde, ülkenin UCM'ye karşı yükümlülükleri uyarınca tutuklanacağını söylemişti.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım 2024'de Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Auschwitz toplama kampında tutulanlar, 27 Ocak 1945'te Kızıl Ordu askerlerince kurtarılmıştı. Auschwitz, yaklaşık 6 milyon insanın toplama kamplarında öldürüldüğü Yahudi soykırımı için simge niteliği taşıyor.

Sadece Auschwitz kampında yaklaşık 1,1 milyon kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

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