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Dünya

Eski Japonya Başbakanı Abe'yi öldürdüğü belirtilen saldırgan bir dini lideri de hedef almak istemiş

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'yu silahla vurduğu belirtilen Yamagami Tetsuya'nın bir dini lideri de hedef almak istediği bildirildi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 09.07.2022
Eski Japonya Başbakanı Abe'yi öldürdüğü belirtilen saldırgan bir dini lideri de hedef almak istemiş

Ankara

Kyodo'nun haberine göre, saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten müfettişler, Yamagami'nin, annesinin dini bir gruba bağış yaptığı için iflas ettiğini söylediğini aktardı.

Yamagami'nin ilk olarak bu grubun liderine saldırı planladığını anlattığını kaydeden müfettişlere göre, şüpheli, Abe'nin söz konusu "grubu Japonya'da desteklediğine" inandığını söyledi.

Bu arada, Yamagami'nin, Abe'nin seçim kampanyası konuşması yapacağı yerlere önceden defalarca gittiği bilgisi paylaşıldı.

Biden'dan taziye telefonu

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için Japonya Başbakanı Kişida Fumio'ya taziye dileklerini iletti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Kişida'yı arayan Biden, "Japon demokrasisinin gücüne sarsılmaz bir güven" duyduğunu dile getirdi.

Kişida da görüşmenin ardından yaptığı basın toplantısında, Biden'a "(Japonya) Şiddete teslim olmadan demokrasiyi korumakta istekli." dediğini aktardı.

Eski Japonya Başbakanı Abe, dün ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.

Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurmuştu.

Otopsi sonucuna göre, Abe'nin kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenmişti.

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