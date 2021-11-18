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Dünya

Eski İngiliz kriketçi, ırkçı çağrışımla köpeğine isim verme iddialarını reddetti

Eski İngiliz kriket oyuncusu Alex Hales, kulübünde maruz kaldığı ırkçılıklarla gündeme gelen kriketçi Azeem Rafiq tarafından yapılan iddiaların ardından köpeğine isim verirken herhangi bir ırkçı çağrışımda bulunmadığını açıkladı.

Fatih Erel   | 18.11.2021
Eski İngiliz kriketçi, ırkçı çağrışımla köpeğine isim verme iddialarını reddetti

İstanbul

Rafiq'in, Hales'in köpeğine "siyah olduğu için" Kevin adını verdiğini söylemesi üzerine Hales, bu iddiaları yaptığı yazılı açıklama ile yalanladı.

Eski Yorkshire oyuncusu Rafiq, salı günü yaptığı açıklamada, eski takım arkadaşı Gary Ballance'ın "Kevin" adını herhangi bir renkli oyuncuya atıfta bulunmak için "aşağılayıcı" bir terim olarak kullandığını ve Hales'in köpeğine "siyah olduğu için" Kevin adını verdiğini söylemişti.

Hales, "Hakkımda yapılan iddiaları duyduktan sonra, köpeğimin adlandırılmasında ırksal bir çağrışım olduğunu kesinlikle reddediyorum." ifadesini kullandı.

İngiltere'de kriket oyuncusu Rafiq, Yorkshire County Kriket Kulübünde geçirdiği süre boyunca ırkçı saldırılara maruz kaldığını ve kulübün bu konuda hiçbir şey yapmadığını söylemişti.

Kriket oyuncusu, kulübünü ilk kez geçen sene eylül ayında ırkçılıkla suçlamış ve kulüp kısa süre sonra soruşturma başlatmıştı. Ancak kulübün meseleyi ele alması eleştirilmiş, hazırlanan raporda Rafiq'in ırksal tacize ve zorbalığa maruz kaldığı konusunda "hiç şüphe olmadığı" belirtilmişti. Bununla beraber hiçbir kişiye disiplin cezası verilmezken, "Paki" ifadesinin de "arkadaşça şaka" olduğu savunulmuştu.

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