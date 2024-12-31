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Dünya

Ermenistan-İran sınırındaki kontrol noktasından Rus birlikleri çekildi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-İran sınırında bulunan Agarak Sınır Kontrol Noktası'ndan Rus birliklerinin çekildiğini ve görevi Ermenistan sınır birliklerinin devraldığını açıkladı.

Yavuz Aydın  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Ermenistan-İran sınırındaki kontrol noktasından Rus birlikleri çekildi Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Ankara

Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan-İran sınırında bulunan Agarak Sınır Kontrol Noktası'na ilişkin bilgi verdi.

Şimdiye kadar görev yapan Rus Sınır Muhafız Birlikleri görevlilerine teşekkür eden Paşinyan, görevi devralan Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Sınır Muhafız Birlikleri görevlilerine başarılar diledi.

Paşinyan, "Ermenistan-İran devlet sınırındaki Agarak sınır geçiş noktasında bugünden itibaren sınır kontrolünü yalnızca Ermenistan Cumhuriyeti Sınır Muhafız Birlikleri görevlileri gerçekleştiriyor. Şu ana kadar Ermenistan'ın bağımsızlığından bu yana Agarak geçiş noktasında sınır kontrolü Rusya Federasyonu Sınır Muhafız Birlikleri görevlileri tarafından yapılıyordu ve kendilerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Rus Sınır Muhafızları, 1992'de Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan-Türkiye ve Ermenistan-İran devlet sınırlarının korunması görevini yürütüyordu.

Paşinyan yönetimi, 8 Ekim'de, Ermenistan-İran devlet sınırında bulunan kontrol noktasındaki görevlerin 1 Ocak 2025'ten itibaren tamamen Ermenistan birlikleri tarafından yürütüleceğini açıklamıştı.

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