Euro
8.96
Dolar
7.43
BIST 100
1,471.39
Altın
1,729.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan 'Genelkurmay Başkanını görevden alma kararnamesini' geri çevirdi

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığına ilişkin kararnameyi imzalamadı.

Dmitri Chirciu   | 27.02.2021
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan 'Genelkurmay Başkanını görevden alma kararnamesini' geri çevirdi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan (ortada).

Yerevan

Ermenistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın, inceleme süresinin son gününde Başbakan Nikol Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığına dair kararnameye itirazlarda bulunduğu belirtildi.

Sarkisyan'ın, söz konu kararnameyi anayasal yetkileri çerçevesinde geri çevirdiği kaydedilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı'nın tek amacı, ülkeyi anayasal düzene ve güvenliğe yönelik tehditlerden korumak, ülkede istikrarı ve Silahlı Kuvvetlerin işleyişini sağlamaktır." ifadesine yer verildi.

Ermenistan'da Paşinyan'ın istifası için muhtıra

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’a istifa etmesi için muhtıra vermişti.

Paşinyan da ordunun bildirisini "darbe girişimi" olarak nitelendirerek Gasparyan'ı görevden alma kararnamesini imzaladığını duyurmuş, Cumhurbaşkanı Sarkisyan’dan da kararnameyi imzalamasını istemişti. Paşinyan, "Cumhurbaşkanı bunu imzalamazsa darbeyi destekliyor demektir." ifadesini kullanmıştı.

Ermenistan ordusunun muhtırasının ardından iktidar ve muhalefet yanlıları, başkent Erivan'da gösteriler yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Selçuk okullarda yüz yüze eğitime geçiş ve sınavlarla ilgili detayları paylaştı
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 193 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 290 kişi hayatını kaybetti
İstanbul sokaklarında kısıtlama sessizliği hakim
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 ile mücadelemizi takdirle gündemine getiren yabancı devletler artıyor

Benzer haberler

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan 'Genelkurmay Başkanını görevden alma kararnamesini' geri çevirdi

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan 'Genelkurmay Başkanını görevden alma kararnamesini' geri çevirdi

Fransa'dan Ermenistan'da taraflara diyalog çağrısı

Ermenistan'da ordu muhtırası sonrası orta yol arayışları sürüyor

Ermenistan’ın 44 günlük Karabağ savaşındaki hezimeti ordu ile Başbakanı karşı karşıya getirdi

Ermenistan’ın 44 günlük Karabağ savaşındaki hezimeti ordu ile Başbakanı karşı karşıya getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Ermenistan) Biz darbenin her türlüsüne karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Ermenistan) Biz darbenin her türlüsüne karşıyız
Kremlin: Ermenistan'daki gelişmelere rağmen Dağlık Karabağ anlaşmalarının uygulanmasına devam edilmesi önemli

Kremlin: Ermenistan'daki gelişmelere rağmen Dağlık Karabağ anlaşmalarının uygulanmasına devam edilmesi önemli