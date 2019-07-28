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Dünya

Erbil'deki saldırının faillerinden birinin daha kimliği açıklandı

IKBY Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatın şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin daha kimliğini açıkladı, fotoğrafını yayınladı.

Mazin Majeed Asaad Baqal   | 28.07.2019
Erbil'deki saldırının faillerinden birinin daha kimliği açıklandı

Erbil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erbil'deki saldırının faillerinden birinin Siyako Baki Abdülkerim olduğu bildirildi. 

Abdülkerim'in fotoğrafını da paylaşan emniyet müdürlüğü, saldırganın emniyet birimlerince arandığını belirtti.

Açıklamada, Abdülkerim hakkında bilgiye sahip olanlar, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmaya çağırıldı.

IKBY Emniyet Müdürlüğü dün, Erbil'de Türkiye Başkonsolosluğu görevlisinin şehit edildiği saldırının baş faili Mazlum Dağ dahil olmak üzere 6 kişinin yakalandığını ve saldırı talimatının terör örgütü PKK tarafından verildiğini açıklamıştı.

Erbil'de, 17 Temmuz günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.

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