Erbil'deki saldırının faillerinden birinin daha kimliği açıklandı
IKBY Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatın şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin daha kimliğini açıkladı, fotoğrafını yayınladı.
Erbil
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erbil'deki saldırının faillerinden birinin Siyako Baki Abdülkerim olduğu bildirildi.
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Abdülkerim'in fotoğrafını da paylaşan emniyet müdürlüğü, saldırganın emniyet birimlerince arandığını belirtti.
Açıklamada, Abdülkerim hakkında bilgiye sahip olanlar, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmaya çağırıldı.
IKBY Emniyet Müdürlüğü dün, Erbil'de Türkiye Başkonsolosluğu görevlisinin şehit edildiği saldırının baş faili Mazlum Dağ dahil olmak üzere 6 kişinin yakalandığını ve saldırı talimatının terör örgütü PKK tarafından verildiğini açıklamıştı.
Erbil'de, 17 Temmuz günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.