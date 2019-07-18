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Dünya

IKBY: Erbil'deki saldırı planlı bir terör saldırısı

IKBY, dün Erbil'deki bir restoranda Türkiye Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği saldırının önceden planlanmış bir terör saldırısı olduğunu bildirdi.

İdris Okuducu   | 18.07.2019
IKBY: Erbil'deki saldırı planlı bir terör saldırısı

İstanbul

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), dün Erbil'deki bir restoranda Türkiye Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği saldırının önceden planlanmış bir terör saldırısı olduğunu bildirdi.

IKBY Hükümeti Sözcüsü Cotyar Adil, yaptığı yazılı açıklamada, "Yapılan ilk incelemelere göre Erbil'de 3 kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren saldırı, önceden planlanmış ve hedefli bir terör olayıdır." ifadelerini kullandı.

Soruşturma sürecinde ilerleme kaydedildiğini belirten Adil, daha fazla bilginin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Erbil'de dün bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.


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