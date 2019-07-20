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Dünya

Erbil saldırısının baş faili Mazlum Dağ yakalandı

IKBY, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ'ın yakalandığını duyurdu.

İdris Okuducu   | 20.07.2019
Erbil saldırısının baş faili Mazlum Dağ yakalandı

Istanbul

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ'ın yakalandığını duyurdu.

IKBY Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil'deki saldırıya ilişkin 2 gün önce kimlik bilgileri yayımlanan Mazlum Dağ'ın güvenlik güçlerince yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Saldırı ile bağlantısı olan diğer saldırganların yakalanması için arama çalışmalarının devam ettiği" bildirildi. 

Erbil'de geçen çarşamba günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.

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