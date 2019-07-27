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Dünya

Serrac'dan Macron'a 'Trablus' çıkışı

Libya'daki UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan, "Başkent Trablus'taki çatışmaların durması gerektiği" sözünü saldırgan güçlere söylemesini istedi

İbrahim Ramadan,Gülşen Topçu   | 27.07.2019
Serrac'dan Macron'a 'Trablus' çıkışı

Trablus

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, "Başkent Trablus'ta çatışmaların durması gerektiği" yönündeki sözlerin, "saldırgan" güçlere yöneltilmesi gerektiğini bildirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin cenaze törenine katılmak üzere, Tunus'da bulunan Serrac burada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Serrac'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron ile Serrac Libya'daki son durum, Trablus'taki çatışmalar ile düzensiz göçmenler konusunu görüştü.

Macron görüşmede, başkente saldırılması ve sivillerin hayatının tehlikeye atılmasına karşı olduklarını yineledi ve çatışmalara son verilerek siyasi sürece geri dönülmesi gerektiğini kaydetti.

Serrac ise UMH'nin kendini savunma hakkını kullandığına işaret ederek, Macron'dan "çatışmaların durması gerektiği" yönündeki sözlerini saldırıyı başlatan güçlere (General Halife Hafter güçleri) söylemesini istedi.

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı. 

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