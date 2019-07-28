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Dünya

Endonezya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletine bağlı Sumba Adası'nda 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ömer Faruk Yıldız   | 28.07.2019
Endonezya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Kuala Lumpur

Endonezya'da Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 07.24'te ülkenin Doğu Nusa Tenggara eyaletine bağlı Sumba Adası'nda 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

10 kilometre derinlikteki depremin merkez üssü, adanın 187 kilometre güneybatısı olarak belirlendi.

Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

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