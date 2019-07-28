Endonezya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletine bağlı Sumba Adası'nda 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kuala Lumpur
Endonezya'da Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 07.24'te ülkenin Doğu Nusa Tenggara eyaletine bağlı Sumba Adası'nda 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
10 kilometre derinlikteki depremin merkez üssü, adanın 187 kilometre güneybatısı olarak belirlendi.
Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.