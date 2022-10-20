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Dünya

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Ulu Cami'nin kubbesi yangın nedeniyle çöktü

Endonezya'daki Cakarta İslam Merkezi Ulu Cami'nin kubbesi çıkan yangının ardından çöktü.

İdris Sülün   | 20.10.2022
Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Ulu Cami'nin kubbesi yangın nedeniyle çöktü Fotoğraf: Eko Siswono Toyudho/AA

Kuala Lumpur

Yerel medya kuruluşu Kompas.com'un haberine göre, caminin büyük kubbesi dün öğleden sonra alevler içinde kaldı.

Yangının inşaat firmasının yenileme çalışmaları sırasında çıktığını aktaran cami imamı Muhammed Subki, "Yangın kubbenin tepesinden görünmeye başladı ve ardından diğer alanlara yayıldı ancak yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı." dedi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının çok hızlı yayıldığı ve caminin büyük bir bölümünü saran alevler nedeniyle kubbenin çöktüğü belirtildi.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan bir videoda, kubbenin çöktüğü ve yangın nedeniyle gökyüzüne büyük duman tabakasının yükseldiği görüldü.

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