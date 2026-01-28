Endonezya'daki toprak kaymasının ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 24 Ocak'ta meydana gelen toprak kaymasının ardından kaybolan 32 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ankara
Endonezya'nın Batı Bandung bölgesinde günlerdir etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kayması yerleşim alanlarında yıkıma yol açtı.
Antara ajansının haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), kayıp 32 kişiye ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Şimdiye kadar enkazdan 48 ceset torbası çıkarıldığını belirten ekipler, bir cesede ait parçaların birden fazla torbada olabileceğini, bu nedenle ölü sayısının kimlik tespit çalışmalarının ardından netleşeceğini belirtti.
Batı Cava eyaletinde 24 Ocak'ta meydana gelen toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 34'e çıkmıştı.
Yetkililer, arama kurtarma çalışmaları sürerken meydana gelen ikinci toprak kayması nedeniyle çalışmalara ara vermişti.
Heyelanın meydana geldiği bölgelerden yaklaşık 230 kişi geçici barınaklara tahliye edilmişti.
Heyelanın meydana geldiği bölgelerden yaklaşık 230 kişi geçici barınaklara tahliye edilmişti.

Yetkililer, 30'dan fazla evin hasar gördüğünü, bazı yerleşim alanlarının tamamen toprak altında kaldığını bildirmişti.