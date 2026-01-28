Dolar
Dünya

Endonezya'daki toprak kaymasının ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 24 Ocak'ta meydana gelen toprak kaymasının ardından kaybolan 32 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ecem Şahinli Ögüç  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Ankara

Endonezya'nın Batı Bandung bölgesinde günlerdir etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kayması yerleşim alanlarında yıkıma yol açtı.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), kayıp 32 kişiye ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Şimdiye kadar enkazdan 48 ceset torbası çıkarıldığını belirten ekipler, bir cesede ait parçaların birden fazla torbada olabileceğini, bu nedenle ölü sayısının kimlik tespit çalışmalarının ardından netleşeceğini belirtti.

Batı Cava eyaletinde 24 Ocak'ta meydana gelen toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 34'e çıkmıştı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmaları sürerken meydana gelen ikinci toprak kayması nedeniyle çalışmalara ara vermişti.

Heyelanın meydana geldiği bölgelerden yaklaşık 230 kişi geçici barınaklara tahliye edilmişti.

Yetkililer, 30'dan fazla evin hasar gördüğünü, bazı yerleşim alanlarının tamamen toprak altında kaldığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
