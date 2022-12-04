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Dünya

Endonezya'da Semeru Yanardağı'nın faaliyete geçmesi üzerine yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nın faaliyete geçmesinin ardından civardaki köylerde yaşayan yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi.

Şeyma Uzundere   | 04.12.2022
Endonezya'da Semeru Yanardağı'nın faaliyete geçmesi üzerine yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi

Ankara

BBC'nin haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Semeru Yanardağı'nın etrafındaki köylerde, aralarında çocuk ve yaşlıların olduğu 1969 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Civardaki 6 köyün etkilendiği ancak yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, yanardağın neden olduğu kül ve dumanın hava trafiğinde herhangi bir aksamaya yol açmadığı ancak bölgedeki havalimanlarının dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

Semeru Yanardağı'ndan püsküren yoğun kül ve dumanın 1500 metre yüksekliğe kadar çıktığı ve alarm seviyesinin en yüksek düzeye çıkarıldığı kaydedildi.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 seviyeden oluşuyor.

Semeru Yanardağı'nda 4 Aralık 2021'deki volkanik patlamada 51 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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