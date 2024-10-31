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Dünya

Endonezya'da seçim kalabalığına dayanamayan köprü çöktü, 7 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'da yerel bir yönetici adayının seçim kampanyası sırasında kalabalığın ağırlığını taşıyamayan eski köprünün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Sercan İrkin  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Endonezya'da seçim kalabalığına dayanamayan köprü çöktü, 7 kişi hayatını kaybetti

İstanbul

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, seçim kampanyası kapsamında Banda adalarını ziyaret eden Andi Munaswir'i karşılamak isteyen çok sayıda destekçisinin çıktığı deniz kenarındaki bir köprü dün çöktü.

Kalabalığın ağırlığını taşıyamayan eski köprünün çökmesiyle ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

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