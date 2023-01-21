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Dünya

Elon Musk, tweetleri ile Tesla hisse fiyatı hareketleri arasında bir bağlantı olmadığını savundu

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 2018'de yaptığı bir Twitter paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada, tweetlerinin Tesla'nın hisse fiyatının yükselmesine veya düşmesine neden olmadığını savundu.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 21.01.2023
Elon Musk, tweetleri ile Tesla hisse fiyatı hareketleri arasında bir bağlantı olmadığını savundu

New York

Musk, San Fransisco Federal Mahkemesi'nde, Tesla yatırımcıları tarafından 2018'de yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında açılan davada savunmasını yaptı.

Twitter paylaşımlarının insanların ona inandığı veya ona göre hareket edeceği anlamına gelmediğini ifade eden Musk, Tesla'nın hisse fiyatının yükselmesine veya düşmesine neden olmadığını söyledi.

Hissedarlar dolandırıldıklarını iddia ediyor

Tesla CEO'su Musk, 2018 yılındaki bir Twitter paylaşımında şirketi hisse başına 420 dolar ödeyerek borsadan çekmeyi değerlendirdiğini, bunun için fonların güvence altına alındığını belirtmişti.

Tesla yatırımcıları ise dolandırıldıklarını ve milyarlarca dolar zarara uğradıklarını ifade ederek Musk'a tazminat davası açmıştı.

Davacı taraf avukatları, Musk'ın, söz konusu paylaşımı bilinçli olarak yaptığını ve Tesla hisselerinde dengesizlik yaşanmasına neden olduğunu iddia ediyor.

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