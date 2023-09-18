Dolar
27.02
Euro
28.90
Altın
1,934.03
ETH/USDT
1,638.60
BTC/USDT
26,789.00
BIST 100
7,680.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Elon Musk, Netanyahu'yla buluştuğu için daha önce hiç olmadığı kadar eleştirildiğini söyledi

Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla buluştuğu için Tesla çalışanlarından daha önce başka yaptığı hiçbir şeyde olmadığı kadar eleştiriye maruz kaldığını belirtti.

Enes Canlı  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Elon Musk, Netanyahu'yla buluştuğu için daha önce hiç olmadığı kadar eleştirildiğini söyledi

Kudüs

Musk, ABD'ye resmi ziyarette bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu ile kendisine ait X sosyal medya üzerinden yayınlanan panele katıldı.

İsrail'deki hükümetin yargı düzenlemesinin ABD basınında yoğun biçimde eleştirildiğine dikkat çeken Musk, "Netanyahu ile buluştuğu için Tesla çalışanlarından daha önce başka yaptığı hiçbir şeyde olmadığı kadar eleştiriye maruz kaldığını" ifade etti.

Konuşmasında anti-semitizme de değinen Musk, "Antisemitizme karşıyım. Nefret ve çatışma doğuran bütün her şeye karşıyım." diye konuştu.

"Umarım nefret söylemini durdurabilirsin"

Ülkesindeki yargının yetkilerini kısıtlamayı hedefleyen hukuk reformu paketini değerlendiren Netanyahu ise, hükümetin açıkladığı ilk planın "kötü olduğunu" belirtti.

Netanyahu, hükümetin erkler arasındaki kuvvetler ayrılığında yargı lehine dengesizliği gidermeye çalışırken "açıklanan ilk planda sarkacın diğer tarafa fazla gittiğini" kaydetti.

İsrail'e döndüğünde yargı düzenlemesinde uzlaşı sağlamak için çalışacağını paylaşan Netanyahu, "orta noktayı bulmak istediğini" vurguladı.

Netanyahu, Musk'ın son dönemde ABD'deki önemli Yahudi kuruluşlarından İnkar ve İftiraya Karşı Birlik'i (ADL) hedef alan açıklamalarına değinerek, "(Musk) Senin antisemitizme karşı olduğunu biliyorum. Bu konuda konuştun paylaşımda bulundun. Umarım ki yasalar çerçevesinde Yahudi karşıtlığı dahil her türlü ortak nefret söylemini mümkün olabildiğince durdurabilirsin." ifadesini kullandı.

Musk, ABD'deki Yahudi kuruluşunu suçlamıştı

ABD'de antisemitik söylemle mücadele ettiğini savunan ADL'yi sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in karını düşürmekle suçlayan Elon Musk, X platformunun Birlik'e dava açmaya hazırlandığını açıklamıştı.

ABD basınında, Yahudi işadamlarının Musk ve ADL arasındaki gerilimin düşürülmesi için arabuluculuk yapmaya çalıştığı yer almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki, BM Habitat'ın Türkiye'de ofis açacağını duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk imzayı attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi) Yeni bir dünyayı inşa etme fırsatını bulacağız
Türkiye'de 213 araç muayene istasyonu hizmet veriyor
Gürcistan Sokhumi Devlet Üniversitesinde Türkçe sınıfı açıldı

Benzer haberler

Elon Musk, Netanyahu'yla buluştuğu için daha önce hiç olmadığı kadar eleştirildiğini söyledi

Elon Musk, Netanyahu'yla buluştuğu için daha önce hiç olmadığı kadar eleştirildiğini söyledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet