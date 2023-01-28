Dolar
18.81
Euro
20.44
Altın
1,928.79
ETH/USDT
1,596.90
BTC/USDT
23,052.00
BIST 100
5,191.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tunceli ve Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
logo
Dünya

Elon Musk Beyaz Saray danışmanlarıyla görüştü

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden'ın üst düzey danışmanları John Podesta ve Mitch Landrieu ile bir araya geldi.

Tuğçenur Akgün   | 28.01.2023
Elon Musk Beyaz Saray danışmanlarıyla görüştü

New York

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, Musk'ın, Biden'ın temiz enerjiyle ilgilenen kıdemli danışmanı Podesta ve altyapı çalışmaları koordinatörü kıdemli danışmanı Landrieu ile bir araya geldiğini duyurdu.

Musk ile danışmanların, enflasyonu düşürme ve altyapı yasası kapsamında elektrikli araçların rolü ve yakıtlardan ziyade elektrik kullanımının artırılması konularını ele aldığını kaydeden Jean-Pierre, görüşmenin Biden'ın altyapı çalışmaları ve ekonomiyi ne kadar ciddiye aldığını gösterdiğini aktardı.

Tyre Nichols'un öldürülmesi

Jean-Pierre, Tennessee eyaletinde 7 Ocak'ta polislerce dövülen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden siyahi Tyre Nichols'un darbedilmesine ilişkin görüntülerin yayınlanacağı haberleri üzerine Biden'ın dün Nichols'un ailesine taziyelerini ileterek, sükunet çağrısı yaptığını aktardı.

Beyaz Saray'ın olası protestoların şiddete dönüşmesi durumunda hazırlıklı olmaları için ilgili kurumlarla koordinasyon halinde olduğunu belirten Jean-Pierre, kolluk kuvvetlerinin güç kullanma standartları ve hesap verilebilirlikleri ile ilgili düzenlemelere ilişkin Kongre'nin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Jean-Pierre, bu kapsamda Biden'ın "George Floyd Polis Yasası"nı kabul etmeleri için Kongre'ye çağrı yaptığını kaydetti.

İsrail-Filistin arasında yükselen tansiyon

Beyaz Saray Sözcüsü, İsrail ile Filistin arasında son dönemde yükselen gerginliğin de düşürülmesi gerektiğini vurgulayarak, her iki tarafın da eşit derecede güvenle yaşamayı hak ettiğini bildirdi.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bölgede görüşmeler gerçekleştireceğini anlatan Jean-Pierre, Biden'ın iki devletli çözüm vurgusunun devam edeceğinin altını çizdi.

Jean-Pierre, Biden'ın, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü 24 Şubat'ta Ukrayna'yı ziyaret ihtimaliyle ilgili ise "Şu anda savaşın yıl dönümü için seyahat planımız yok." dedi.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstinaf dolandırıcılık davasında banka hesap hareketlerini istemeyen mahkemenin kararını bozdu
Hakkari'de kardan kapanan 43 yerleşim biriminin yolu açıldı
Sivas'ta kar yağışı etkili oldu
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kars'ta düzenlediği "Kış-2023 Tatbikatı" sürüyor
Nevşehir'de devrilen işçi servisindeki 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Benzer haberler

Elon Musk Beyaz Saray danışmanlarıyla görüştü

Elon Musk Beyaz Saray danışmanlarıyla görüştü

Evinde gizli belgeler bulunan Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence: Tüm sorumluluğu alıyorum

ABD, Kudüs'te bir Yahudi yerleşim birimindeki sinagoga düzenlenen saldırıyı kınadı

ABD ve AB yapay zeka alanında işbirliğini artırıyor

ABD ve AB yapay zeka alanında işbirliğini artırıyor
ABD: İsveç, Finlandiya ve Türkiye anlaşmazlıkları kendi arasında halletmeli

ABD: İsveç, Finlandiya ve Türkiye anlaşmazlıkları kendi arasında halletmeli
Çin, ABD'nin Hong Kongluların sığınma süresini uzatma kararını protesto etti

Çin, ABD'nin Hong Kongluların sığınma süresini uzatma kararını protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet