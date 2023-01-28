Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden Tyre Nichols için Times Meydanı'nda protesto düzenlendi
ABD'de 5 polis memuru tarafından dikkatsiz araç kullandığı gerekçesiyle durdurulduktan sonra polis şiddetine maruz kalan, daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tyre Nichols için New York Times Meydanı’nda protesto düzenlendi.
New York
Memphis'te FedEx sürücüsü olarak çalışan 29 yaşındaki Tire Nichols, 7 Ocak'ta Memphis polisince "dikkatsiz araç kullandığı gerekçesiyle" durdurulmuştu. Tutuklamaya karşı çıkan genç polis tarafından feci şekilde dövülmüşü.
Aldığı yaralardan dolayı hastaneye kaldırılan siyahi gencin, aşırı kanama nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Söz konusu darp videosunun yayınlanmasından sonra Nichols'ın ölümüne yol açan 5 polis hakkında dava açılması bekleniyor.
Protesto gösterileri sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.