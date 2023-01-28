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Dünya

Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden Tyre Nichols için Times Meydanı'nda protesto düzenlendi

ABD'de 5 polis memuru tarafından dikkatsiz araç kullandığı gerekçesiyle durdurulduktan sonra polis şiddetine maruz kalan, daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tyre Nichols için New York Times Meydanı’nda protesto düzenlendi.

28.01.2023
Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden Tyre Nichols için Times Meydanı'nda protesto düzenlendi Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

New York

Memphis'te FedEx sürücüsü olarak çalışan 29 yaşındaki Tire Nichols, 7 Ocak'ta Memphis polisince "dikkatsiz araç kullandığı gerekçesiyle" durdurulmuştu. Tutuklamaya karşı çıkan genç polis tarafından feci şekilde dövülmüşü.

Aldığı yaralardan dolayı hastaneye kaldırılan siyahi gencin, aşırı kanama nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Söz konusu darp videosunun yayınlanmasından sonra Nichols'ın ölümüne yol açan 5 polis hakkında dava açılması bekleniyor.

Protesto gösterileri sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

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