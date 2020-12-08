Dünya Sağlık Örgütü: Aşılar Kovid-19'a karşı 'bağışıklık duvarı' oluşturmaktan çok uzakta
DSÖ Sözcüsü Harris, Kovid-19'a karşı aşıların, salgınla savaşmak için müthiş bir araç olduğunu, bununla beraber toplumda "bağışıklık duvarı" oluşturabilme kabiliyetinden "çok uzakta" olduklarını belirtti.
Cenevre
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının İngiltere'de yaygın kullanımına başlanmasının, bu ülkede ve Avrupa'da "üçüncü bir dalgayı" engelleyip engellemeyeceğine ilişkin soruyu cevapladı.
Salgında "birinci, ikinci dalga" gibi ifadeleri kullanmadığını belirten Harris, aslında Kovid-19 salgınında virüsün geniş çapta yayılmasının sürekli bir durum arz ettiğini vurguladı.
Harris, "Aşılar harika araçlar ve (salgında) çok yardımcı olacaklar. Ancak artan risk durumunda ve bir çeşit bağışıklık duvarı oluşturmasındaki etkisi hala çok uzakta." dedi.
"Sosyal mesafe, el yıkama, test ve temaslıların takibi gibi önlemlere titizlikle uyulması gerekiyor"
Vaka sayılarındaki artışı ve salgındaki dalgalanmaları engelleyebilmek için yapılması gerekenin, halk sağlığı önlemlerine uyulması olduğunu vurgulayan Harris, sosyal mesafe, el yıkama, test ve temaslıların takibi gibi önlemlere titizlikle uyulması çağrısında bulundu.
Harris, "Bu yoğun bulaşıyı durdurmak için bu saydığım şeyler, her zamankinden daha büyük bir titizlikle yapılmalıdır." ifadesini kullandı.
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, son günlerde Cenevre'de düzenlediği basın toplantılarında, aşıların Kovid-19 salgınını sona erdirmek için tek başına yeterli olamayacağı, diğer halk sağlığı önlemleriyle birlikte etkili olacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.
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