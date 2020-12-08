Euro
9.46
Dolar
7.81
BIST 100
1,339.89
Altın
1,864.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Dünya Sağlık Örgütü: Aşılar Kovid-19'a karşı 'bağışıklık duvarı' oluşturmaktan çok uzakta

DSÖ Sözcüsü Harris, Kovid-19'a karşı aşıların, salgınla savaşmak için müthiş bir araç olduğunu, bununla beraber toplumda "bağışıklık duvarı" oluşturabilme kabiliyetinden "çok uzakta" olduklarını belirtti.

Bayram Altuğ   | 08.12.2020
Dünya Sağlık Örgütü: Aşılar Kovid-19'a karşı 'bağışıklık duvarı' oluşturmaktan çok uzakta

Cenevre


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının İngiltere'de yaygın kullanımına başlanmasının, bu ülkede ve Avrupa'da "üçüncü bir dalgayı" engelleyip engellemeyeceğine ilişkin soruyu cevapladı.

Salgında "birinci, ikinci dalga" gibi ifadeleri kullanmadığını belirten Harris, aslında Kovid-19 salgınında virüsün geniş çapta yayılmasının​​​​​​​ sürekli bir durum arz ettiğini vurguladı.

Harris, "Aşılar harika araçlar ve (salgında) çok yardımcı olacaklar. Ancak artan risk durumunda ve bir çeşit bağışıklık duvarı oluşturmasındaki etkisi hala çok uzakta." dedi.

"Sosyal mesafe, el yıkama, test ve temaslıların takibi gibi önlemlere titizlikle uyulması gerekiyor"

Vaka sayılarındaki artışı ve salgındaki dalgalanmaları engelleyebilmek için yapılması gerekenin, halk sağlığı önlemlerine uyulması olduğunu vurgulayan Harris, sosyal mesafe, el yıkama, test ve temaslıların takibi gibi önlemlere titizlikle uyulması çağrısında bulundu.

Harris, "Bu yoğun bulaşıyı durdurmak için bu saydığım şeyler, her zamankinden daha büyük bir titizlikle yapılmalıdır." ifadesini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, son günlerde Cenevre'de düzenlediği basın toplantılarında, aşıların Kovid-19 salgınını sona erdirmek için tek başına yeterli olamayacağı, diğer halk sağlığı önlemleriyle birlikte etkili olacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 290 bini geçti
Dünya Sağlık Örgütü: Aşılar Kovid-19'a karşı 'bağışıklık duvarı' oluşturmaktan çok uzakta
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısının güvenilirliğini teyit etti
Danimarka’da günlük Kovid-19 vaka sayısındaki hızlı artış sürüyor
İstanbul'da 21 Ağustos'tan bu yana 5 milyon 35 bin 641 koronavirüs denetim faaliyeti gerçekleştirildi

Benzer haberler

Dünya Sağlık Örgütü: Aşılar Kovid-19'a karşı 'bağışıklık duvarı' oluşturmaktan çok uzakta

Dünya Sağlık Örgütü: Aşılar Kovid-19'a karşı 'bağışıklık duvarı' oluşturmaktan çok uzakta

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısının güvenilirliğini teyit etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevine başladı

Danimarka’da günlük Kovid-19 vaka sayısındaki hızlı artış sürüyor

Danimarka’da günlük Kovid-19 vaka sayısındaki hızlı artış sürüyor
İzmir'de kalabalık caddelere girişler kontrollü yapılacak

İzmir'de kalabalık caddelere girişler kontrollü yapılacak
OECD: Öncü göstergeler, büyük ekonomilerde Kovid-19 krizinde toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor

OECD: Öncü göstergeler, büyük ekonomilerde Kovid-19 krizinde toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor